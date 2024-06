Nessuna cicatrice visibile sul volto Mandibola intervento all’avanguardia

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 30 giugno 2024) Eseguito, per la prima volta qualche giorno fa nell’ospedale di Cremona, un delicatodi chirurgia ortognatica, branca specialistica che si occupa del riallineamento die mascella in caso di malformazioni. Nicola Perderneschi, chirurgo maxillofacciale, ha operato un uomo di 33 anni che presentava lamolto arretrata, a causa di una grave anomalia dello sviluppo delle ossa mascellari, con importanti conseguenze sia funzionali che estetiche. "Il paziente presentava uno scostamento di circa un centimetro tra l’arcata dentale superiore e quella inferiore – spiega Pederneschi –. Questa condizione aveva effetti sulla masticazione, salute dei denti e respirazione. Da non sottovalutare la componente estetica, in questo caso rilevante rispetto all’equilibrio del