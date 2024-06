Maturità | ha dato l’esame da un letto d’ospedale

Leggi tutta la notizia su notizie

(Di domenica 30 giugno 2024), Giulia ce l’ha fatta e la notizia ha lasciato tutti a bocca aperta: è riuscita a dareda unGiulia ha 18 anni, è una studentessa dell’ultimo anno di scuola superiore a Cassino del Frusinate e qualche giorno fa ha affrontato e superatodiin circostanze eccezionali. Esame maturita? -Ansa- Notizie.comA differenza dei suoi compagni di classe, la sua prova orale non si è svolta tra i banchi di una scuola ma daldell’Istituto ortopedico Rizzoli (Ior) di Bologna. Questa particolare sessione d’esame è stata il culmine di un percorso didattico altrettanto straordinario che ha visto Giulia affrontare anche le prove scritte in ospedale. Dada ungrazie ad un percorso didattico differenziato Il viaggio verso laper Giulia inizia due anni fa quando un grave incidente in motorino la porta prima al ricovero a Roma e poi all’Istituto Rizzoli l’estate successiva.