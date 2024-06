LIVE – Assoluti La Spezia 2024 | 10km marcia maschile e femminile in DIRETTA

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 30 giugno 2024) Ladei Campionati italianidi La: tutti gli aggiornamenti sulle 10 km di. Presente al via l’argento agli scorsi Europei di Roma, Valentina Trapletti, mentre nella provaci sarà Gianluca Picchiottino, anche lui presente sulle strade del Foro Italico qualche settimana fa. L’appuntamento è a partire dalle ore 8.30 di domenica 30 giugno con la prova, mentre quellaprenderà il via alle 9.30. Oltre allasulla piattaforma Sportface TV, Sportface.it vi terrà compagnia anche con unatestualedelle due prove dideglidi Laaggiornata minuto per minuto. DOVE VEDERE LE GARE IN TV PER AGGIORNARE ILFARE REFRESH O CLICCARE F5LainSportFace.