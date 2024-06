La nuovissima KIA costa meno della Panda anche in versione GT Line | prezzo e caratteristiche

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di domenica 30 giugno 2024) Gli automobilisti sono rimasti senza parole dopo aver visto la nuova KIA: persino laGTdell’amatissima. Quest’anno il mercato automobilistico è finalmente tornato a respirare a pieni polmoni, soprattutto grazie al recente Ecobonus 2024 e alle varie promozioni lanciate dai produttori di auto. Secondo gli ultimi dati, a maggio le immatricolazioni sono balzate a 272.568 unità, che corrispondono ad un aumento del 16,2% rispetto ai mesi precedenti. KIA, ecco lachedi una(foto ansa) – cityrumors.itLa scelta di introdurre gli incentivi statali si è quindi rivelata fondamentale per la crescita economica, per aiutare le famiglie e per sostituire le auto più inquinanti. Oggi, tra le numerose automobili low cost, ce n’è una particolarmente accattivante e con un rapporto qualità/senza precedenti: la nuova KIA inGT