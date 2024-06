Il migliore ristorante di Prato si è trasferito in un circolo di tennis

Leggi tutta la notizia su gamberorosso

(Di domenica 30 giugno 2024) Volevano farlo da tempo, in particolare dalla nascita del primogenito (che ora ha 3 anni, mentre il secondo poco più di 12 mesi). Finalmente a febbraio scorso, "in zona" San Valentino, Mirko Giannoni e Sara Sanesi del Pepenero di via Zanini, illocale della città e fra i più interessanti della zona, hanno traslocato stabilmente all'interno delClub Etruria, in un contesto totalmente differente dall'altro. Che era proprio quello che volevano. Pepenero aldi«Sono tornato alle origini, alla mia cucina, che propone la tradizione nel menu a variazione giornaliera secondo quello che offre il mercato accanto a piatti più creativi, contemporanei» racconta Giannoni. «L'ultimo anno è stato molto difficile. La malattia e poi la morte di mio padre (Marino Giannoni, lo storico patron con il quale Mirko ha aperto il locale 22 anni fa, ndr) mi hanno assorbito totalmente per tutto il 2023.