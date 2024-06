Guidolin il mister sui pedali | Sarà una tappa bellissima Emozioni uniche tra i colli

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 30 giugno 2024) Bologna, 30 giugno 2024 – “Che emozione il Tour in Italia. Ma soprattutto che emozione vederlo transitare su quelle salite che, negli anni di Bologna, erano casa mia. Non immaginate quante volte ho aggredito le pendenze di San Luca”. Francescoquando scatta la Grande Boucle spegne (o quasi) il cellulare. Nulla può smuoverlo dalla corsa a tappe più prestigiosa del mondo: forse solo il mestiere di nonno. Ma al cuor non si comanda e tantomeno al richiamo dei: specie se risvegliano dolcissimi ricordi., oggi il Tour sale per due volte a San Luca e poi arriva in via Irnerio. “Bellissimo: quasi incredibile. Per me è come tornare indietro di venticinque anni, quando allenavo il Bologna e sui, fuori da Casteldebole, se mi rimaneva un po’ di tempo, non mi negavo niente”.