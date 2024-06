GTWC Europe Aston Martin soffia a Ferrari la vittoria nella 24 Ore di Spa Mattia Drudi a segno con Thiim Sorensen

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 30 giugno 2024)/Marco/Nicki(Comtoyou Racing n. 7) vincono la 24 Ore di Spa-Francorchamps, la competizione GT più importante al mondo valida per il Fanatec GT World ChallengePowered by AWS e dell’Intercontinental GT Challenge. Il romagnolo ed i due danesi festeggiano beffando nel finale lan. 51 di Alessio Rovera/Alessandro Pier Guidi/Davide Rigon, out dalla contesa per il successo dopo aver trovato l’ingresso bloccato della pit lane. La lotta per il primato si è accesa a meno di sei ore dalla fine con la BMW n. 998 ROWE Racing al comando davanti all’n. 7 Comtoyou Racing ed allan. 51 F Corse – Francorchamps Motors.lotta si sono inserite anche le due BMW M4 GT3 di WRT, all’attacco su più fronti dopo una solida prestazione mostrata di notte e nelle prime ore della giornata.