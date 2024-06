F1 GP Austria 2024 Horner | Penalità Verstappen troppo severa Norris aveva spazio

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 30 giugno 2024) “A me sembrava che ci fosse abbastanzaper, che tra l’altrogià violato per quattro volte i track limits. Penso che lasia stata, ma a volte è così che vanno le gare”. Così il team principal della Red Bull, Christian, ai microfoni di Sky Sports, commentando il contatto tra Maxe Landoche ha provocato la foratura per entrambi (con il britannico costretto al ritiro) e unadi dieci secondi all’olandese, che ha chiuso in quinta posizione., poi, è tornato sul problema al pit stop, che ha riavvicinato: “Dobbiam ovedere cos’è successo, perché abbiamo perso un po’ di tempo. Non è quello che ci è costato la gara, ma ci ha messo in una posizione compromessa”.