Elezioni in Francia | stavolta Macron è veramente nei guai

(Di domenica 30 giugno 2024) Scossone politico in. Il primo turno dellelegislative è stato nettamente vinto dal Rassemblement National di Jordan Bardella, che, secondo Le Figaro, ha ottenuto il 34% dei voti: circa 16 punti in più rispetto al 2022. Il secondo posto è invece andato al Nouveau Front Populaire di Jean-Luc Mélenchon: formazione di estrema sinistra, attestatasi al 29%. Pessimo risultato invece per lo schieramento di Emmanuel, Ensemble, arrivato terzo con il 22%. Una vera e propria debacle per il presidente francese che, oltre ad aver perso circa due milioni di voti alle presidenziali di due anni fa, era stato anche duramente sconfitto alleeuropee di inizio giugno. Senza trascurare che, alle legislative del 2022, Ensemble si era piazzato al primo posto.