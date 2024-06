Ecocidio Avs propone reato per chi danneggia ambiente da 12 a 20 di reclusione

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di domenica 30 giugno 2024) Roma, 30 giu. (Adnkronos) -da dodici a venti anni; sospensione della pena subordinata al risarcimento integrale del danno e all'esecuzione degli interventi di messa in sicurezza, bonifica e ripristino dei luoghi; non applicazione della prescrizione. Lo prevede una proposta di legge presentata alla Camera da Alleanza Verdi e Sinistra, primo firmatario Filiberto Zaratti, che introduce nell'ordinamento ildi. Una fattispecie che in base al testo proposto comprende "qualsiasi atto illecito o arbitrario commesso con la consapevolezza che esiste una sostanziale probabilità che il medesimo atto causi un danno grave e diffuso o a lungo termine all'o a un ecosistema". Obiettivo della normativa, come indica l'articolo uno, fissare "principi fondamentali in materia di prevenzione e repressione dei crimini contro l', in attuazione degli articoli 9 e 41 della Costituzione e nel rispetto degli accordi internazionali".