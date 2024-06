Con Nino D’Angelo al Maradona tornano gli anni ’80 L’ex caschetto biondo duetta con Mengoni sul palco

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di domenica 30 giugno 2024)corona il suo sogno e regala al pubblico dello stadiouna serata all’insegna dei successi degli’80. Un concerto per più di quarantamila fedelissimi del “”, dell’eterno “ragazzo della curva B” che riempie per una sera le tribune e il prato dell’impianto di Fuorigrotta con Marcoospite a sorpresa. Lo show parte con il brano “Batticuore”,è vestito di bianco al centro della passerella. Poi spazio al protagonista di tanti film “musicarelli”, come “Fotoromanzo”, ricordato sul ledwall dalla locandina dell’epoca. Non manca un omaggio alla squadra e al fuoriclasse del cuore. “Buonasera Napoli – dice– questo abbraccio mi appartiene da 50. Eccomi nello stadio dei miei sogni, del mio grande amico Diego Armandoed è a lui che faccio questo omaggio”.