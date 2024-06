Bologna occupazione e violenza in via Carracci I residenti | Esasperati

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 30 giugno 2024), 30 giugno 2024 – “Il Comune e Acer si impegnino a porre in essere sin da subito ogni strumento e atto finalizzato a procedere allo sgombero dell’immobile al fine di riconsegnarlo alla città”. È la richiesta, relativa all’di via, che arriva dal gruppo di Fratelli d’Italia, al centro di un ordine del giorno che verrà portato, domani, in consiglio comunale. Un atto che segue le notizie di cronaca, relative a unasessuale ai danni di una trentenne tunisina che sarebbe avvenuta qualche settimana fa proprio tra le mura di una delle tre palazzine Acer occupate dallo scorso ottobre da alcune famiglie, guidate dal collettivo Plat. Una situazione che, al netto dello stupro su cui stanno ora indagando i carabinieri, da tempo i cittadini segnalavano come a rischio: “Da ottobre – spiega un residente – ho effettuato almeno dodici segnalazioni al Comune, senza mai ottenere risposta, allargate via via anche alle forze dell’ordine, spiegando la pericolosità della situazione in essere.