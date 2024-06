Atletica Trials Usa | Richardson manca pass olimpico nei 200 Lyles fa paura

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 30 giugno 2024) DaiUsa in corso a Eugene (Oregon) una sorpresa in vista di Parigi 2024. Sha’Carri, campionessa iridata dei 100 metri, non è riuscita a conquistare la qualificazione nei 200, distanza sulla quale aveva ottenuto il bronzo ai Mondiali di Budapest 2023. La velocista classe 2000 ha concluso al quarto posto la sua finale,ndo l’accesso tra le prime tre. La vittoria è andata a Gabby Thomas (21.81), bronzoe vicecampionessa del mondo, seguita da Brittany Brown (21.90) e McKenzie Long (21,91), che disputeranno la loro prima Olimpiade in carriera a Parigi. Tra gli uomini continua a impressionare Noah: il campione del mondo di 100, 200 e 4×100 fa registrare il crono di 19.53 sulla mezza pista che vale la miglior prestazione stagionale sulla distanza.