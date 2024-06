Atletica Trapletti e Agrusti in trionfo agli Assoluti con il personale nella 10 km di marcia

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 30 giugno 2024) La seconda giornata dei Campionati Italiani2024 disi è aperta a La Spezia con lo svolgimento delle 10 km disu strada, andate in scena sul tracciato cittadino di via Domenico Chiodo. Nonostante l’assenza di alcuni big azzurri del tacco e punta come AntoPalmisano, Massimo Stano e Francesco Fortunato, entrambe le gare hanno regalato degli spunti interessanti. Primo titolo nazionale assoluto in carriera per Andrea, che ha migliorato di 31? ilandando per la prima volta sotto i 40 minuti con un notevole tempo finale di 39:55, al termine di una 10 km tutta all’attacco in cui ha imposto il suo ritmo sin dal primo chilometro scremando il gruppo e ritrovandosi da solo dopo un paio di giri. Podio completato in seconda posizione da Michele Antonelli con 40:06 (primato) e da Gianluca Picchiottino con 40:21, ma hanno ben figurato anche Davide Finocchietti con 40:38 (miglior tempo in carriera) ed il promettente junior classe 2006 Giuseppe Disabato quinto con 40:43, a undici secondi dal suo record tricolore U20.