Allarme calzaturiero crollano le esportazioni

(Di domenica 30 giugno 2024) Il grido d’dei calzaturieri del distretto del fermano è arrivato dritto al cuore delle istituzioni. Il sottosegretario onorevole Lucia Albano, il presidente della Regione Francesco Acquaroli e il suo vice Andrea Maria Antonini hanno partecipato ieri mattina all’incontro organizzato da Confindustria. I dati diffusi nel corso dell’incontro evidenziano in maniera eloquente la gravita del momento, ma a far ancora più paura sono le prospettive dei prossimi mesi. I dati di Confindustria Moda elaborati a favore di Assocalzaturifici evidenziano che ledi calzature Made in Fermo hanno subito, nei primi tre mesi di quest’anno, una contrazione pari a -7,7%. Lehanno avuto un controvalore di 183,20 milioni di euro mentre nello stesso periodo dello scorso anno ammontavano a 198,53 milioni di euro.