10 morti durante la traversata per Lampedusa fermati due sospetti scafisti

(Di domenica 30 giugno 2024) La polizia di Agrigento ha fermato due egiziani, presuntidello sbarco di 54 migranti avvenuto ail 17 giugno con 10lamorirono per asfissia 10 persone che si trovavano all’interno della stiva, e altre riportarono diverse lesioni. L’imbarcazione fu intercettata a circa 47 miglia nautiche a sud didalla nave Ong Nadir. Hanno guidato un’imbarcazione in pessime condizioni dalla LIbia verso l’Italia, 10 migranti sonoper asfissialaper. A bordo persone provenienti da Iran, Siria e Iraq, e le ricerche sono ancora in corso, mentre il personale di Medici senza frontiere sta offrendo assistenza psicologica ai migranti che sono riusciti a raggiungere la terraferma.