Wimbledon 2024 Djokovic è pronto | Non ho sentito alcun dolore

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 29 giugno 2024) Novaktira un sospiro di sollievo e si dichiaraper godersi il torneo di. Il campione serbo ha testato la propria condizione dopo la recente operazione al ginocchio nell’esibizione di Hurlingham, vinta per 6-3 6-4 contro Medvedev. Il sette volte trionfatore dei Championships, dopo il match, ha detto di essersi “divertito. Non ho, il test è stato superato ed è un piacere giocare nuovamente a tennis in questo modo”.: “Non ho” SportFace. .