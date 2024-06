Warner Bros fissa la data d’uscita per il sequel di Godzilla e Kong

Leggi tutta la notizia su universalmovies

(Di sabato 29 giugno 2024) Laquesta sera ha offerto un aggiornamento importante riguardo l’uscita nelle sale deldi ““. Appena due settimane dopo aver conquistato lo scettro del capitolo del MonsterVerse con il maggior incasso in assoluto (qui la notizia nel dettaglio),: Il nuovo impero è pronto per spingere la fortunata saga verso il futuro. A quanto pare, Deadline ha riferito che lo studios hato per il 26 marzo 2027 ladel nuovo capitolo della saga. Nessun altro dettaglio è stato rivelato. Come oramai noto, Adam Wingard NON dirigerà il nuovo film, di fattoe Legendary Pictures hanno scelto Grant Sputore (I Am Mother) come nuovo regista. Per il compito di sceneggiare la pellicola è stato invece chiamato Dave Callaham, già co-autore di film di grande impatto quali “Mortal Kombat” e su “Spider-Man: Across the Spider-Verse“.