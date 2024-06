Virtus-Shengelia nuove prove di dialogo E per il futuro si pensa a Jones e Diouf

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 29 giugno 2024) Lasta dialogando con Toko. Già sottoscritta la cifra da versare per perfezionare l’aumento di capitale, ieri l’assemblea della società bianconera si è conclusa senza particolari sorprese. In virtù del milione e 200mila euro corrisposto dalla Cribis, Carlo Gherardi passa dal 40 al 45 per cento delle quote societarie mentre il presidente Massimo Zanetti scende al 55. Questa operazione consente al ceo Luca Baraldi di avere un budget di circa 16 milioni per allestire la prima squadra, una cifra che sarebbe fortemente impegnata dall’ingaggio del lungo georgiano che complessivamente costa 3 milioni, tra stipendio da corrispondere al giocatore e le relative tasse. La V nera ha proposto al giocatore di allungare di almeno un anno il contratto, in modo tale da diluire questo impegno economico e ora attende una risposta.