Violenza di genere il maresciallo Katia Corazza | Il nostro approccio con le vittime a volte sguardi e silenzi dicono più delle parole

(Di sabato 29 giugno 2024) Bergamo. Il 5 giugno l’Arma dei Carabinieri ha celebrato i 210 anni della fondazione, in occasione della quale si sono tenute le consuete celebrazioni nelle caserme italiane. A Bergamo, il Comandante Provinciale, Colonnello Salvatore Sauco, ha diffuso i dati riguardanti i numeridenunce per ladinel territorio bergamasco, per la quale l’Arma è in prima linea con un’intensa attività a difesadonne. Ad oggi, infatti, nell’ambito dei reati di “codice rosso”, l’Arma ha tratto in arresto 48 soggetti e denunciato in stato di libertà 821 persone. Sono state, inoltre, eseguite ulteriori 128 misure cautelari e precautelari con allontanamento dalla casa familiare. Il Nucleo Investigativo, di cui fa parte il, è uno dei reparti che si occupa di contrastare ladi