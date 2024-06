Tour de France 2024 la prima tappa di Rimini va a Bardet | è Maglia Gialla

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

, 29 giugno– Romainvince allo sprint ladelde, la Firenze-di 206 km. Ilse della Dsm Romainsi impone in una volata a due sul compagno di squadra, l'olandese Frank Van den Broek e indossa la. A pochi secondi dalla coppia arriva il gruppo regolato dal belga Wout Van Aert (Visma-Lease a bike) davanti al grande favorito della corsa lo sloveno Tadej Pogacar (Uae team Emirates). Domani seconda frazione con partenza da Cesenatico e arrivo a Bologna dopo 200 km. (Fonte Adnkronos) Foto Fotogramma Raiplay – Raidue