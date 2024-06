Tour de France 2024 al via un’edizione storica | si parte a Firenze e non si arriva a Parigi | Calendario tappe e diretta TV

Leggi tutta la notizia su davidemaggio

(Di sabato 29 giugno 2024)deIn un’estate caratterizzata da importanti eventi sportivi, scatta oggi un appuntamento ormai storico che si rinnova ogni dodici mesi: ilde. 111° edizione che sarà ricordata perché la prima a partire dall’Italia (il via è a) e la prima che non terminerà agli Champs-Elysées di, a causa dei preparativi per le Olimpiadi; ilchiuderà in Costa Azzurra, a Nizza. Ecco dove seguire in TV dal 29 giugno al 21 luglio la Grande Boucle. Ilinsulla Rai ed Eurosport Anche quest’anno la Rai garantirà ildecon una copertura praticamente integrale, con ladellesu Rai 2. La programmazione sarà arricchita da due rubriche dedicate sul canale Rai Sport:di Sera alle 20 edi Notte a mezzanotte.