Sinner l’anti-personaggio a Wimbledon | La fama non conta

(Di sabato 29 giugno 2024) (Adnkronos) – “Spero che la gente non mi veda solo attraverso i miei risultati sportivi, ma anche per quello che trasmetto come persona”. Jannik, numero 1 del tennis mondiale, si confessa così al quotidiano francese L’Equipe prima del torneo di. Sull’erba dei Championships, il 22enne azzurro va a caccia del quinto titolo del 2024 e del secondo successo in uno Slam. Per l’altoatesino, il 2024 è un anno d’oro con la consacrazione definitiva. “Essere conosciuto solo per essere conosciuto non mi interessa. Mi piace essere una fonte di ispirazione, spingere sempre più bambini a prendere in mano una racchetta e giocare. Più bambini giocano, meglio sarà per il futuro del tennis italiano”, dice. “In allenamento cerco il più eseguire di eseguire colpi che producano un bel suono -sottolinea il 22enne altoatesino-.