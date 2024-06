Sì allo stralcio | c’è il via libera del tribunale Adesso si attendono le mosse del Grifo

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 29 giugno 2024) Il Perugia avrà lodel debito. Ilha finalmente firmato l’accordo tra il club e l’agenzia delle entrate per la ristrutturazione del debito. Un taglio netto che consente al Perugia di risparmiare circa il 60% del debito. Grazie, quindi, al Perugia resta un debito sotto i due milioni (1,8) che sarà dilazionato e pagato mediante rateizzazione decennale. A questi andranno aggiunti altri debiti, non con l’agenzia delle entrate, che comunque non inciderebbero molto sul conto finale. L’omologa delera un passaggio atteso ma fondamentale checonsente al Perugia di avere il quadro preciso di quello che dovrà affontare e al tempo stesso consente a potenziali acquirenti di conoscere lo stato delle cose e di poter approcciare con maggior serenità a un’eventuale trattativa.