Quel riformista rivoluzionario di Matteotti

(Di sabato 29 giugno 2024) A un secolo dall’omicidio, i caratteri della società italiana che gli sono costati la vita si confermano endemici. Non solo perché al governo abbiamo pezzi di una destra estrema più o meno pittorescamente fascisteggiante; ma perché anche le culture politiche prevalenti nell’Italia repubblicana faticano ancora a fare i conti con la vicenda del deputato socialista in modo degno – cioè senza ritoccarla, addomesticarla, e smussare quei suoi angoli che sbattono contro le loro colpe storiche. Spiega bene i motivi della rimozione “L’antifascista. Giacomo, l’uomo del coraggio”, un saggio di Massimo Salvadori edito ora da Donzelli. Salvadori sottolinea cheè stato un “”: se da un lato si è opposto al massimalismo agitatorio e impotente, dall’altro non è assimilabile al moderatismo compromissorio di Turati.