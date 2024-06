LIVE MotoGP GP Olanda 2024 in DIRETTA | Bagnaia davanti ora le qualifiche

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 29 giugno 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA11.01 Bezzecchi e Acosta i favoriti per superare il taglio, ma occhio ad Oira, Di Giannantonio e Miller. 11.00 INIZIATE LE! Piloti in pista per la Q1. 10.59 Zarco, Marini, Quartararo, Nakagami, Acosta, Savadori, Mir, Augusto Fernandez, Rins, Miller, Di Giannantonio, Bezzecchi e Oira i piloti in pista nella Q1. Solo due di loro avanzeranno. 10.57 La Q1 inizierà alle 11.00. 15 minuti la durata. 10.56 C’è il sole ad Assen, temperatura di 20°: davvero il clima ideale. 10.54 Tra poco la Q1. Solo i primi due classificati avanzeranno in Q2. Tutti gli altri piloti scatteranno dalla 13ma posizione in poi sulla griglia di partenza. 10.51 Ottime le indicazioni per, che si presenta come il riferimento per le