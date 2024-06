Liber* di essere al via la parata del Milano Pride Schlein Italia indietro sui diritti lgbt

Leggi tutta la notizia su agi

(Di sabato 29 giugno 2024) AGI - Tra canti, balli e tanti striscioni, al motto "di", è partito il2024 da piazza della Repubblica. Attese alladell'orgogliocentinaia di migliaia di persone. La segretaria dem Elly, come l'anno scorso, sfilerà sul carro del Pd ma non parlerà del palco all'Arco della Pace dove sono previsti, dalle 18, i saluti delle istituzioni, tra cui un video saluto del sindaco Beppe Sala assente per motivi di salute, e gli interventi delle associazioni. In testa al corteo niente motori con il tradizionale carro ma cargo bike per unsostenibile per l'ambiente. ll corteo prosegue lungo via della Liberazione, per connettersi a via Melchiorre Gioia e raggiungere piazza XXV Aprile, i Bastioni di Porta Volta e viale Elvezia.