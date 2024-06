Incidente in A4 tra Seriate e Grumello | cinque feriti e cinque chilometri di coda in aumento

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di sabato 29 giugno 2024). Sono ancora poche e frammentarie le informazioni riguardo l’che nella mattinata di sabato 29 giugno si è verificato sull’autostrada A4, tra i caselli di/Telgate, sulla carreggiata che viaggia in direzione Venezia. L’allarme è scattato attorno alle 8.45, all’altezza del chilometro 178: sul posto il personale medico, la polizia e i tecnici della Società Autostrade.le persone rimaste coinvolte, nessuna pare in gravi condizioni. In zona, dato l’orario tipicamente di partenza per chi intende trascorrere una giornata o un weekend fuori città, si sono formate subito lunghe code: attualmente si parla di circa 5, ma il serpentone di auto è destinato ad allungarsi. .