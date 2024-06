Fine del mercato tutelato si cambia dal primo luglio

Leggi tutta la notizia su 361magazine

(Di sabato 29 giugno 2024)Luce: Scadenza imminente, ecco le soluzioni migliori per risparmiare Il 1°2024 segna ladelper l’energia elettrica in Italia. Per milioni di famiglie, si tratta di unmento importante che richiede di fare una scelta: passare allibero entro quella data. La prima opzione è quella di scegliere un fornitore dellibero e una tariffa tra le tante offerte disponibili. Questa scelta permette una maggiore personalizzazione e la possibilità di risparmiare sulla bolletta. Però, se non si effettua una scelta entro il 1°, il passaggio avverrà automaticamente al Servizio a Tutele Graduali (STG). Si tratta di un regime transitorio con prezzi definiti dall’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA), ma che non offre la stessa flessibilità e risparmio dellibero.