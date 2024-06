Euro2024 ottavi | Italia eliminata

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di sabato 29 giugno 2024) A Berlino, la Svizzera vince 2-0.L''abdica' dagli Europei. Azzurri spenti e in balia degli elvetici, che pure non sbagliano tanto in rifinitura. Donnarumma ferma Embolo a tu per tu.Al 37' Vargas serve l'inserimento di Freuler che controlla e sigla il vantaggio. Nel recupero Rieder su punizione, Donnarumma e il palo evitano il gol. Che arriva all'alba della ripresa: dopo 30" Vargas ha il tempo di controllare e prendere la mira.Clamoroso autopalo di Schar (52').Palo di Scamacca al 74' su sponda di Retegui.