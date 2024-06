Euro 2024 Svizzera – Italia dove vedere in tv e in streaming la sfida degli ottavi di finale

Leggi tutta la notizia su cinemaserietv

(Di sabato 29 giugno 2024) A, per l’è tempo didi; la partitasarà come di consueto visibile in tv su Rai 1 e insu Raiplay, con prepartita a partire dalle ore 17, condotto da Simona Rolandi e Marco Lollobrigida. Dopo la rete in extremis di Mattia Zaccagni nel decisivo match contro a Croazia, gli uomini di Luciano Spalletti affronteranno a Berlino, ladnel 2006 avvenne il trionfo mondiale, sabato 29 giugnoalle 18, laallenata da Murat Yakin per garantirsi un posto tra le prime 8 del torneo. La telecronaca sarà affidata ad Alberto Rimedio, presente nonostante gli acciacchi vocali patiti qualche giorno fa, coadiuvato da Antonio Di Gennaro, con interventi da bordocampo di Tiziana Alla e interviste di Andrea Riscassi.