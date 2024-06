Equitazione | i Doha Falcons concedono il bis! Vittoria nella Global Champions League di Stoccolma

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 29 giugno 2024) Una nuova tappa della2024 di salto ostacoli, la nona, che si è tenuta a, è andata in archivio. Andiamo a vedere come sono andate le cose sul campo di gara svedese. I, dopo aver vinto a Parigi,il bis: la squadra di matrice qatariota, composta da Jerome Guery (Quel Homme de Hus), Simon Delestre (Dexter Fontenis Z) e Julien Anquetin (Z Ice Cube Z), ha preceduto il resto delle formazioni in concorso totalizzando un crono complessivo di 143.41 con 4 penalità anticipando i Riesenbeck International, secondi con il tempo di 150.88 con 4 penalità, e gli Scandinavian Vikings, terzi a 142.88 con 8 penalità. Nulla da fare invece per i Rome Gladiators e i Mexico Amigos, rispettivamente classificati in quinta e nona posizione, senza però schierare alcun alfiere italiano, come De Luca, Casadei o Turturiello.