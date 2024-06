Di Lorenzo peggio di Biden la noia di Sommer Draghi prossimo ct | l’ironia social sulla performance da incubo dell’Italia contro la Svizzera

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di sabato 29 giugno 2024) Manca ancora un bel pezzo di secondo tempo, per provare a invertire la rotta rispetto a un risultato umiliante (0-2 in avvio di ripresa), ma l’Italia in campolapare talmente brutta – lare di Euro 2024, ma forse da molto più tempo – che isono già scatenati. E alla rassegnazione rispondono in molti casi con l’arma del. C’è l’account Football Context che ripropone un’invasione di campo a cui quattro poveri steward non riescono a opporsi, proprio come la difesa Darmian-Bastoni-Mancini-Didi fronte alle incursioni dei giocatori svizzeri. C’è chi ironizzadel portiere svizzero Yann, mai intervenuto in 45 minuti, e chi invoca l’intervento di Mariocomect al posto di Luciano Spalletti.