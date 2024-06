Cina | oltre 16 mld di dollari di investimenti firmati per Urumqi

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di sabato 29 giugno 2024), 29 giu – (Xinhua) – Un totale di 40 progetti con un investimento complessivo di118,48 miliardi di yuan (circa 16,62 miliardi di) sono statiieri durante un evento collaterale dell’ottava China-Eurasia Expo in corso a, capoluogo della regione autonoma dello Xinjiang Uygur. L’evento, che mette in evidenza lo sviluppo della sottozona didella Zona pilota di libero scambio (FTZ) della(Xinjiang), e’ stato ospitato dal governo die ha visto la partecipazione di300 rappresentanti da 200 imprese e 10 camere di commercio. Con l’istituzione della FTZ pilota dello Xinjiang a, la citta’ e’ diventata un punto di riferimento per glie il business, ha dichiarato Yakup Paydulla, sindaco di