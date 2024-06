Carboni altro passo in Argentina L’Inter valuta tre strade aperte! – TS

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di sabato 29 giugno 2024) Valentincontinua a compiere passi importanti, anche con l’riflette sul futuro del giovane, con tre possibili direzioni.GRADINO – Per Valentinpotrebbe presto arrivare unimportante momento della carriera: l’esordio in Copa America con l’. Non è escluso, infatti, che nella prossima sfida contro il Perù il CT Lionel Scaloni possa usufruire, magari a partita in corso, del giovane talento cresciuto nel vivaio del. Una chance, quella che si presenta dinnanzi a, particolarmente interessante anche per il futuro, in un periodo in cui proprio di ciò si discute tanto. Dopo l’ultimo anno di prestito trascorso al Monza di Palladino, infatti, il diciannovenne aspetta di conoscere con più precisione i piani per la prossima stagione.