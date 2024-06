Branko l’oroscopo di oggi | qualcosa di molto importante bolle in pentola

Leggi tutta la notizia su tvzap

didiin– Cosa ci aspetta nella giornata di? Quello deldiè un appuntamento imperdibile per quanti credono nelle stelle. Ecco ciò che ci attende: le previsioni segno per segno. Riportiamodidi, sabato 29 giugno 2024, pubblicato su alcuni quotidiani, come "Libero" e "Il Giornale". ( dopo le foto) dedidiinARIETE: Siamo al secondo giorno di Luna ultimo quarto in Ariete esembra intenda far vedere il massimo della severità nei confronti del lavoro, collaborazioni, rapporti con l'ambiente.