Atletica Melluzzo e Simonelli illuminano gli Assoluti | tempi squillanti Dosso Battocletti e Arese vincono

(Di sabato 29 giugno 2024) A La Spezia è andata in scena la prima giornata dei Campionati Italianidileggera, nella località ligure sono stati messi in palio quattordici titoli tricolori quando manca un mese alle Olimpiadi di Parigi 2024 (domani si chiuderà la finestra per ottenere il minimo e per migliorare il ranking internazionale). RISULTATI CAMPIONATI ITALIANIOGGI FINALI 100 METRI (MASCHILE) – Matteosi prende la copertina di giornata correndo un eccellente 10.12 con 1,0 m/s di vento contrario. Il siciliano migliora di un centesimo il proprio personale e nei fatti strappa il pass per le Olimpiadi di Parigi 2024, dove affiancherà Marcell Jacobs e Chituru Ali nella gara regina. L’azzurro non è uscito benissimo dai blocchi di partenza, ma è poi stato pimpante sul lanciato e ha convinto nel finale, precedendo Samuele Ceccarelli (10.