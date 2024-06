Quali animali riescono a riconoscersi allo specchio?

Leggi tutta la notizia su newsnosh

(Di venerdì 28 giugno 2024)capaci diAnche se gli esseri umani non sono gli unici ad avere la capacità di, sono l’unica specie a farlo regolarmente. Gli scienziati hanno condotto esperimenti su diverse specie, inclusi scimpanzé, formiche, mante e pappagalli cenerini africani, per testare se potessero. Alcunimostrano segni di autocoscienza quando si vedono riflessi, mentre altri sembrano non rendersi conto di guardare se stessi. Utilità del test di riconoscimento I risultati contrastanti hanno generato discussioni tra i ricercatori sull’efficacia del test e su come possa contribuire alla comprensione della cognizione animale. Frans L'articolo? proviene da News Nosh.