KB Hong alla Milano Fashion Week l’incontro tra Oriente e Occidente

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di venerdì 28 giugno 2024) Passato e presente si intrecciano, creando insieme un nuovo futuro nella collezione Spring/Summer 2025 di KB. Il brand cinese presenta la sua nuova collezione per il quinto anno consecutivostazione Centrale di. Una proposta che vede protagoniste l’eleganza e la poesia attraverso gli occhi di un uomo dall’animo gentile che scruta armoniosamente il trascorrere del tempo. Courtesy of Press OfficeL’uomo KBosservatore fiero del proprio vissuto e affascinato dal futuro Le proposte riescono ad esplorare attitudini differenti, a trovare nuove ispirazioni, sempre restando fedeli all’essenza del marchio. Le sperimentazioni rafforzano l’identità del brand, come quando riprendono i codici eleganti tradizionali del costume orientale e li rivisitano in look dal gusto occidentale.