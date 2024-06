Incendio campo rom Maresca | Incomprensibili i ritardi nella bonifica

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di venerdì 28 giugno 2024) Tempo di lettura: < 1 minuto“In Via Mastellone è in atto un disastro ambientale oramai da tempo con notevoli ed acclarati pericoli per la salute pubblica dei numerosi residenti il territorio della VI Municipalità.sia per lache per la messa in sicurezza dell’exRom da parte del Sindaco Manfredi e dell’Assessore Santagata”. Lo scrivono, in una nota, il consigliere comunale di Napoli, Catelloe il consigliere della VI Municipalità, Stefano Marzatico “Noi chiediamo un intervento immediato e definitivo volto ad evitare conseguenze catastrofiche per la salute di chi respira ogni giorno veleni. Basta sterili chiacchiere – aggiungno – e passarelle elettorali. La maggioranza che governa questa città deve assumersi la responsabilità politica di gravi e criminali omissioni”.