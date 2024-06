Fascicolo sanitario scadenza 30 giugno | cos’è e come opporsi

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di venerdì 28 giugno 2024) Manca ormai davvero poco allaper riuscire aall’inserimenti dei dati all’interno del. Qualcosa di cui molti sono ancora all’oscuro. Ma di cosa stiamo parlando? Nel dettaglio si tratta di un vero e proprioelettronico. Una cartella medica digitalizzata che vanta all’interno tutta la nostra storia in termini di salute fisica. Dire no è ancora possibile per poche ore e il diniego riguarda di fatto i dati sanitari “più vecchi”. Di seguito tutte le informazioni del caso per prendere una decisione consapevole, fino a quando ci sarà ancora tempo per farlo.ilelettronico Quando si parla di FSE, ovvero dielettronico, non si fa riferimento a una novità in senso assoluto, anzi.