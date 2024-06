Commando di 10 banditi assalta il caveau della Mondialpol | scene di guerra a Sassari | Video

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di venerdì 28 giugno 2024) Undi rapinatori in azione a, colpo alla sede. Una banda di almeno dieci malviventi è entrata in azionefrazione di Caniga, alle portecittà. Dopo aver bloccato le strade intorno, con auto date alle fiamme, hanno utilizzato un escavatore per raggiungere il. Nel frattempo sono arrivate le forze dell'ordine e ihanno esploso diversi colpi di pistola. I malviventi prima hanno dato alle fiamme diversi mezzi sulla 131 tra viale Italia e Predda Niedda, poi con un escavatore sono riusciti a sfondare un muro perimetrale e penetrare nello stabilimento. A questo punto hanno messo nel mirino le guardie giurate e si sono impossessati del denaro custodito nel. Per coprire la propria fuga hanno incendiato diverse auto, bloccando letteralmente il traffico e tuttte le vie intorno.