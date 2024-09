Brioche all’Arancia senza Lievitazione | Veloci e Buonissime!

Leggi tutta la notizia su donnaup

(Di martedì 4 giugno 2024)! Se adori il gusto dell’arancia e desideri un dolce che soddisfi pienamente le tue papille gustative, sei nel posto giusto. Lesono una soluzione perfetta per una colazione o una merenda rapida, ma comunque deliziosa e profumata. Ecco come prepararle in poche semplici mosse.! Ingredienti Necessari Per preparare queste, avrai bisogno dei seguenti ingredienti: 150 ml di succo d’arancia Farina di cocco q.b. (quanto basta per la decorazione finale) 400 grammi di farina 00 1 cucchiaio di zucchero semolato 8 grammi di zucchero vanigliato 2 cucchiai di olio di semi Olio vegetale q.b. (per friggere) 1 uovo intero 8 grammi di lievito per dolci Marmellata q.b.