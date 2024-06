Volley serie A2 Emma Villas ’Colpo’ sul mercato ingaggiato lo schiacciatore Cattaneo

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 3 giugno 2024) Secondo arrivo in casa. Dopo l’opposto Nelli (e le conferme di Nevot e Trillini) di ieri l’ufficialità delloClaudio(foto), uno dei grandi protagonisti della stagione trionfale vissuta dalla Yuasa Battery Grottazzolina. "Subito dopo la fine della stagione si è manifestato l’interessamento nei miei confronti da parte di Siena. Ho anche parlato con Graziosi, del quale ho grande stima – ha detto il giocatore –. Anon servono presentazioni: è una società che già per due volte ha disputato il campionato di Superlega e che è ai vertici dellaA2 ormai da anni. Il presidente Giammarco Bisogno ci tiene a fare le cose per bene, anche le prime operazioni diappena realizzate lo dimostrano. Giocare a Siena è per me motivo di orgoglio, ho accettato rapidamente l’offerta che mi è stata fatta".