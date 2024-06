Trenitalia sciopero del 3 giugno | fasce orarie e treni garantiti

Leggi tutta la notizia su tg24.sky

(Di lunedì 3 giugno 2024) Giornata di agitazioni sindacali in Trentino Alto-Adige, Umbria, Marche e Abruzzo. È stato indetto per oggi, lunedì 3, unonazionale dei lavoratori della manutenzione ferroviaria che potrebbe creare disagi per chi viaggia in treno. A proclamarlo è stato il personale di RFI addetto alla circolazione ferroviaria, seguito da Fisi trasporti, Cub Trasporti, Cobas Lavoro privato e Usb Lavoro privato. L'astensione interesserà anche diverse città italiane (da Verona a Torino, fino a Firenze) con cancellazioni o variazioni della circolazione. Ecco tutti gli orari e iper oggi.