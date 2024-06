Transenne usate come armi e coltellate maxi rissa a Cantù tra baby gang | 60 coinvolti 3 feriti gravi e 3 minori fermati

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 3 giugno 2024) Unacon almeno sessanta persone coinvolte è scoppiata sabato notte scorsa ain piazza Garibaldi, la piazza principale della cittadina comasca. Alla fine due accoltellati sono rimasti a terra inssime condizioni mentre un terzo uomo di 29 anni è stato portato in ospedale da conoscenti e, nonostante le ferite profonde, ha poi firmato per essere dimesso. In serata tre minorenni sono staticon varie accuse, la più grave tentato omicidio aggravato in concorso. Hanno 17, 16 e 14 anni, il più giovane quello con i precedenti più. Colui che invece avrebbe usato il coltello, che ha 18 anni, si è costituto, dopo aver capito di essere ricercato. Sul posto ,intorno alle 3, sono subito arrivate cinque pattuglie dei carabinieri e le ambulanze che hanno portato un 44enne, fra l’altro conlesioni alla milza, all’ospedale Sant’Anna di Como dove è stato operato e un 33enne al San Gerardo di Monza, dove è in coma farmacologico.