Tragedia sulla Scansanese | Strade usate come piste Servono più controlli

(Di lunedì 3 giugno 2024) Due vite spezzate, una comunità sconvolta e la sincada divisa fra il dolore e la rabbia per una strada che dovrebbe essere messa in sicurezza e che nel frattempo – dice la sindaca – "diventa una pista dove motociclisti ingaggiano vere e proprie competizioni a folle velocità dove il limite è di 50/70 chilometri orari". Il dolore è per Leonardo Di Marte (38 anni) e Mattia Cappellani (19 ancora da compiere) che hanno perso la vita in un incidente stradale accaduto intorno allr 9.30 di ieri"Sp 159 -", in un tratto rettilineo dove le moto che conducevano si sono scontrate frontalmente. Forse – ma questo lo stabiliranno i carabinieri che hanno effettuato i rilievi (altro servizio nel QN) – una delle due ha invaso la corsia opposta.