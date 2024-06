TONY HADLEY torna per concerti rock con la sua Fabulous TH Band

Leggi tutta la notizia su spettacolo.periodicodaily

(Di lunedì 3 giugno 2024) Dopo il successo tutto sold out del Tour Swing,alcon il tour estivo accompagnato dalla Fabulous TH. Al toursi aggiungecon l’Orchestra della Magna Grecia, l’8 luglio a Sanremo, presso l’Auditorium Alfano. Andiamo a conoscere le date del tour.con la Fabulous THDopo il successo di The Big Swing Tour, il tour swing in 3 date tutto sold out, in cui ha presentato anche i brani del nuovo disco swing “The Mood I’m In”,, una delle voci maschili più rinomate al mondo,per l’estate aicon la sua Fabulous TH. Ascolta: https://open.spotify.com/intl-it/artist/0wHrpPuQ3Qea6UXAc06ocM?si=UO8PpFSnS0mipjILYex6nw&nd=1&dlsi=9d7c82268592458a Il nuovo tour Il tour sarà l’occasione per celebrare ancora una volta un artista sulla cresta dell’onda da oltre 4 decenni.