THE CLEOPATRAS fuori dal 7 giugno il nuovo EP NATURALMENTE PUNK

Leggi tutta la notizia su spettacolo.periodicodaily

(Di lunedì 3 giugno 2024) THEescono dal 7sui digital store con ilEP “” e annunciano nuove date dei prossimi concerti. Andiamo ad approfondire, scoprendo anche la tracklist dell’EP. Dal 7”, ilEP della band TheDal 72024 sarà disponibile sulle piattaforme digitali di streaming “”, per Blackcandy Produzioni, ilEP della band Theche annunciano nuove date in Italia e in Europa. L’EP “” L’EP “” è composto da tre brani: due originali e una cover. Le canzoni sono legate da un fil rouge tematico, quello del resistere, del portare avanti i propri messaggi e le proprie passioni nonostante le circostanze avverse, del mantenere un’identità musicale e personale in un mondo che va a rotoli.