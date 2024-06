Sfogo Rapullino | Ecco perché lascio la Samb

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 3 giugno 2024) "Con una telefonata di pochi minuti ho manifestato al presidente Massi di non essere più il main sponsor dellanella prossima stagione agonistica". Luigi, ceo di Sideralba, spiega i motivi della sua decisione che partono dalle voci relative al mancato pagamento delle rate relative alla passata sponsorizzazione. "Ho ottemperato fino all’ultimo centesimo -spiega l’imprenditore campano ma ormaienedettese di adozione- e non capiscosiano state messe in giro queste voci dalla società. Dall’emissione della fattura dopo poche ore partiva il bonifico. Ho chiesto chiarimenti al presidente Massi che mi ha sempre negato di avere fatto queste affermazioni. Ma poi diversienedettesi mi dicevano il contrario. Sono stato il primo ed il maggior sostenitore a livello economico dellae sono stato trattato malissimo.